Team Antwerp, de Antwerpse basketters op de Olympische Spelen in Tokio, speelt straks voor een bronzen medaille in het drie tegen drie. De Antwerpenaren begonnen hun halve finale goed tegen Letland, maar moesten al snel hun meerdere erkennen in de NoordOost Europeanen. Nochtans hadden ze daar in de groepsfase nog tegen gewonnen. Vanmiddag was er echter geen kruit tegen gewassen. 21-8 werd het. De Antwerpenaren spelen nu voor een bronzen medaille. Dat wordt wel opnieuw een zware wedstrijd, want Servië is de tegenstander. En de Serviërs waren in de groepsfase de sterkste ploeg. De match vindt plaats om 14u15. Foto Belga