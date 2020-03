Ook de Urban Trail van komende zondag zal niét plaatsvinden omwille van het Coronavirus. Dat vernam de ATV-redactie van organisator Golazo. Daar zeggen ze dat het in deze tijden niet wenselijk is om zo'n massa-evenement te laten doorgaan. Het evenement wordt niet afgelast, er wordt gezocht naar een nieuwe datum. De komende weken volgt er meer duidelijkheid. Wie al is ingeschreven, krijgt snel meer informatie. Ook het evenement Antwerpen Loopt van Sportoase wordt gecanceld. Foto Belga