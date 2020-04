Miljoenenboete voor 4 bedrijven die zich schuldig maakten aan sigarettensmokkel

Vier bedrijven die betrokken waren bij de smokkel van sigaretten zijn veroordeeld tot boetes die oplopen tot 150 miljoen euro.

In januari nam de douane een recordaantal van zo'n 126 miljoen illegale sigaretten in beslag in de Antwerpse haven, Stabroek en Brecht. Uiteindelijk werden 12 mensen en vijf vennootschappen voor de correctionele rechtbank gedaagd. Vier van die vennootschappen zijn nu dus veroordeeld en ze moeten boetes tot 150 miljoen euro betalen. Ook de individuele beklaagden werden veroordeeld en kregen boetes tot 20.000 euro opgelegd.