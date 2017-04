4 gigantische containerkranen aangekomen in Antwerpen

Het Chinese schip Zhen Hua is aangekomen in de Antwerpse haven en heeft vier van de grootste containerkranen ter wereld meegebracht.



Twee daarvan zijn bestemd voor het MPET-terminal aan het Deurganckdock. En de twee andere zijn voor de PSA Noordzeeterminal. De gigantische kranen - die 8,5 miljoen euro per stuk kosten - hebben een hijshoogte van 50 meter en een reikwijdte van 25 containers breed. Ze kunnen dus de grootste containerschepen ter wereld behandelen. Tegen mei zouden de kranen operationeel moeten zijn. Nog vier andere kranen zijn op komst vanuit China. En ook die zullen verdeeld worden over het Deurganckdok en de Noordzeeterminal.