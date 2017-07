4 jaar cel geëist voor man die buurmeisjes aanrandde

Het openbaar ministerie heeft 4 jaar cel gevorderd voor een 53-jarige man uit Antwerpen die vervolgd wordt voor het aanranden en verkrachten van zijn buurmeisjes van 8 en 11 jaar.

Wat de procureur betreft, mag een deel van die straf met uitstel zijn, op voorwaarde dat hij zich laat behandelen en een contactverbod met de slachtoffers naleeft. De vader van de twee slachtoffers had de beklaagde op 21 januari op heterdaad betrapt in de slaapkamer van zijn dochters. De vijftiger zat met zijn hand onder de dekens en betastte het jongste meisje. De kinderen vertelden hun papa dat de buurman hen al vaker aan de borsten en de geslachtsdelen had aangeraakt. Ze mochten het niet aan hun ouders vertellen, want het was een geheimpje.

Het misbruik was in de zomer van 2016 begonnen. De ouders van de slachtoffers waren diep geschokt, want ze beschouwden de beklaagde als een broer. Hij kwam vaak bij hen over de vloer, speelde met de kinderen en ging met hen kamperen. De beklaagde legde gedeeltelijke bekentenissen af: hij gaf de aanrakingen toe, maar ontkende dat hij ook verder was gegaan. Van verkrachting was volgens hem geen sprake. De vijftiger had niet echt een verklaring voor zijn wangedrag. Hij dacht dat het misschien kwam doordat hij geen vrouw meer in zijn leven had, nadat hij drie jaar eerder met zijn echtgenote uiteen was gegaan. Hij verontschuldigde zich tegenover zijn buren en verklaarde zich akkoord met het volgen van een behandeling. Hij beloofde ook dat hij na zijn verblijf in de gevangenis - hij zit intussen een vijftal maanden in voorhechtenis - niet meer naar de straat zal terugkeren. Vonnis op 13 juli.