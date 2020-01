4 kinderen van Antwerpse Syriëstrijders op weg naar België

Er zijn opnieuw kinderen van Belgische Syriëstrijders op weg naar ons land. Het gaat om de kinderen van de Antwerpse vrouwen Tatiana Wielandt en haar schoonzus Bouchra Abouallal.

De kinderen zijn 5 en 7 jaar en werden in België geboren. Ze komen nu onder het gezag van de Antwerpse jeugdrechter. In totaal zijn er al 12 kinderen van Syriëstrijders teruggekeerd naar België. Er zouden nog 50 kinderen met hun ouders in Syrië zitten. België werd verplicht door een Brusselse rechtbank om de vier Antwerpse kinderen terug te halen. Als ze dat niet tijdig doen, moet ons land een dwangsom betalen van 5000 euro per kind per dag.

(foto © Belga)