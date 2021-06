4 mensen in levensgevaar na instorting

Vrijdagnamiddag rond vier uur hoorden de klanten van brasserie De Loteling in Schilde een enorme knal. Twee spelende kinderen waren achter elkaar aan het rennen toen eentje plots richting de ingang van het restaurant liep. Eén deur stond open maar de andere was dicht. Het jongetje liep dwars door de dubbelglazige deur en liep tal van diepe snijwonden op. Patrick Onzia, die er zelf met zijn gezin kwam eten schoot meteen te hulp. Wat een gezellig avondje met de kinderen moest worden liep voor een gezin uit Schilde bijna uit op een nachtmerrie. De kinderen waren aan het spelen toen er plots een enorme knal door de zaak en het terras klonk, gevolgd door geschreeuw. De 7-jarige Yves uit Schilde was dwars door de deur van het restaurant gelopen. “Ik hoorde de knal en draaide me om”, vertelt Patrick Onzia, “Ik zag dat jongetje op de grond liggen en rende er naartoe. Ook de mama was inmiddels toegesneld. Ik heb het jongetje meteen, samen met nog een andere man, geholpen. Hij had verschillende snijwonden aan de benen, zijn hoofdje en op zijn arm. Vooral die op zijn arm zag er echt niet goed uit. Omstaanders wilden inmiddels allemaal aan hem vragen of het ging, of hij iets moest drinken, of het pijn deed, of hij kon bewegen, maar ik heb iedereen meteen gevraagd wat achteruit te gaan want de jongen kreeg teveel prikkels en ik wou hem wakker en bij bewustzijn houden tot de ambulance er was.” Onzia legde meteen een drukverband aan en bleef op de jongen inpraten. Hij werd uitvoerig bedankt door de spoedarts en de toegesnelde verplegers. “Daarna ben ik gaan vragen of ik verder nog iets voor die ouders kon doen en ben ik mijn handen gaan wassen. Ik moet zeggen, ik ben hier met mijn vrouw en zoontje van nu 2,5 jaar en het was echt wel schrikken. Gelukkig kon ik het hoofd koel houden.” Veel mensen op het terras vonden Onzia alvast de held van de dag. Ook de ouders van Yves, vaste klanten in de zaak en wonende in Schilde, willen Onzia en alle anderen die hielpen bedanken. “We hebben niet eens iemand kunnen bedanken omdat we zo in shock waren, maar bij deze hartelijk bedankt en zeker aan die ‘bekende’ man die de wonde dichthield en bij onze zoon bleef. Hij is naar het ziekenhuis gevoerd en moest verschillende hechtingen ondergaan. Hopelijk mag hij vanavond naar huis en loopt alles goed af. Dit had veel erger kunnen aflopen als er van die puntige stukken glas uit de deur naar beneden waren gevallen.” Aldus de papa van Yves.