4 nieuwe spelers voor Antwerp fc

Antwerp fc heeft op haar website 4 nieuwkomers vorgesteld. Jonathan Pitroipa, Romain Habran, Egor Nazaryna en Laurent Mendy gaan meteen mee op winterstage in het Spaanse Algorfa.

Jonathan Pitroipa werd geboren in Ouagadougou (Burkina Faso) en speelt bij voorkeur als aanvallende middenvelder of rechter flankaanvaller. Hij tekent als vrije speler een overeenkomst van 6 maanden met Antwerp.

Pitroipa is een speler met zeer veel ervaring als profvoetballer, zijn Europese carrière ging van start bij het Duitse SC Freiburg, waar hij 4 seizoenen speelde. Van de Duitse tweede klasse, ging hij transfervrij naar de Duitse eersteklasser Hamburger SV. Hij verruilde in het seizoen 2011-2012 de Duitse Bundesliga voor de Franse Ligue 1 en ging bij FC Stade Rennes voetballen. In het seizoen 2014-2015 trekt Pitroipa naar de UAE Gulf League bij Al-Jazira in Abu Dhabi. De twee seizoenen daarna trekt hij naar Al-Nasr in Dubai.

Romain Habran is een jonge Franse flankaanvaller van FC Paris Saint-Germain B. De afgelopen drie seizoenen werd hij telkens uitgeleend aan andere Franse clubs.

Egor Nazaryna tekent een overeenkomst met Antwerp voor 3,5 jaar en het contract bevat bovendien de optie om nog een jaar extra bij te tekenen.

Een ander jong talent is Laurent Mendy . Hij is afkomstig van Senegal, waar hij actief was binnen de academie ASC Avenir FC. Mendy speelt liefst als aanvaller en tekent een overeenkomst voor 2,5 jaar. Het contract bevat een optie tot twee extra seizoenen.

Op de foto (v.l.n.r.): Mendy, Habran, Pitroipa, Nazaryna

(bericht en foto : RAFC.be)