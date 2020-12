Aanwezigen lockdownfeestje keren zich tegen de politie

Er heeft zich een schermutseling voorgedaan vanmiddag op de De Keyserlei. Er was veel volk samen in een juwelierszaak en toen de politie optrad, keerden vier personen zich tegen de agenten

In Gazet Van Antwerpen zegt een politiewoordvoerder dat er ongeveer 20 a 25 menen aanwezig waren. In een juwelierszaak werden hapjes en drankjes geserveerd. Toen de politie overging tot controle liep het even uit de hand. Vier personen stelden zich weerspannig op. Het viertal dat voor amok zorgde, is bestuurlijk aangehouden.

