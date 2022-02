40 beklaagden in rechtszaak over races aan parking Decathlon: "Dit is privéterrein, rechter is niet bevoegd"

Een 32-jarige ex-leerkracht uit Kapelle-op-den-Bos is maandag voor de correctionele rechtbank in Antwerpen verschenen voor het belagen van twee leerlingen, bezit van kinderporno, grooming een aanranding. De procureur vorderde veertig maanden cel en een verbod op activiteiten met minderjarigen. De beklaagde was leerkracht bij de Provinciaal Technische School (PTS) in Boom. Hij had twee leerlingen, aan wie hij geen les gaf, ongepaste berichten gestuurd via sociale media. 'De beklaagde sprak over het geven van billenkoek, nodigde hen uit voor een fotoshoot en gaf commentaar op hun foto's. Een van de slachtoffers had zelfs de indruk dat hij haar volgde. Toen ze hem een stalker noemde, lachte hij dat weg. Uiteindelijk hebben ze hem allebei geblokkeerd', stelde de procureur. Een van de meisjes deed in juni 2018 aangifte wegens belaging. Tijdens het onderzoek werd een huiszoeking bij de beklaagde uitgevoerd. Op zijn in beslag genomen informaticamateriaal werd een uitgebreide verzameling porno gevonden, waaronder ook kinderporno. Op minstens vijftig fotobestanden waren meisjes tussen naar schatting 14 en 17 jaar te zien. Daarnaast werden er ook chatgesprekken met twee tienermeisjes aangetroffen. Ze hadden op zijn vraag naaktfoto's en seksueel getinte filmpjes doorgestuurd, ook al wist hij maar al te goed dat ze minderjarig waren. De dertiger gaf tegenover de politie toe dat hij tijdens de chatgesprekken over de schreef was gegaan. Hij ontkende evenwel dat hij de twee leerlingen belaagd had en zei dat het maar 'om te lachen' was geweest. Hij was nooit zinnens om met hen af te spreken. Over de kinderporno verklaarde hij dat die van een zekere 'Mister X' kwam, die zijn account mee gebruikte. Op zitting voerde hij geen betwisting meer over de feiten en erkende hij ook dat hij Mister X was. 'Mijn cliënt zit hier met het schaamrood op de wangen. Hij beseft dat hij fouten heeft gemaakt en wil zijn verantwoordelijkheid opnemen. Hij is bereid om in therapie te gaan', stelde zijn advocaat, die om een straf met probatie-uitstel vroeg. De beklaagde is intussen niet meer werkzaam in het onderwijs. Vonnis op 7 maart. Foto Belga