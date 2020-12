40 gezinnen in Borsbeek en omgeving uren zonder stroom

Zo’n 40 gezinnen in en rond Borsbeek zaten deze voormiddag enkele uren zonder elektriciteit na een kortsluiting in de omgeving van de Hulgenrodestraat.



Rond 6.30 uur schrikte de buurt op door een enorme knal. De bestuurder van een betonpomp was in alle vroegte in de weer op de hoek van de Hulgenrodestraat en de Broekstraat om beton te kunnen gieten in de achtertuin van een woning. Omdat het donker was, merkte de man niet op dat zijn kraan de hoogspanningskabels zou raken. De elektriciteit sloeg over op de kraan en dat zorgde voor een lichtflits en luide knal. Door het incident zaten zeker 40 gezinnen de hele voormiddag zonder stroom. Om sommige plaatsen in Deurne Zuid viel de stroom kortstondig even uit.