40 jaar lang zat Albert Woodfox alleen opgesloten in de gevangenis in de Amerikaanse staat Louisiana. Hij werd zonder sluitende bewijzen veroordeeld voor de moord op een cipier. Dankzij een internationale briefschrijfcampagne van Amnesty International kwamen hij en zijn twee lotgenoten uiteindelijk vrij. De man was vandaag te gast in Antwerpen op de start van de schrijfmarathon van Anmnesty.