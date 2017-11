Patiënten met overgewicht en obesitas die zich lieten opereren in het AZ Monica in Deurne konden vandaag terugkeren naar het ziekenhuis om er workshops te volgen over gezond koken, sporten en kleding. De patiënten verloren tientallen kilo's na hun vermageringsoperatie. Op de terugkeer-dag vandaag kijken ze met lotgenoten terug op hun ervaringen. Het is de eerste keer dat AZ Monica zo'n patiëntendag organiseert.