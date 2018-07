40 maanden cel voor oom die zijn nichtjes misbruikte

In Antwerpen heeft de correctionele rechtbank een celstraf van 40 maanden uitgesproken voor een dertiger uit Kalmthout die drie nichtjes seksueel had misbruikt. Hij moet ook een schadevergoeding betalen en zich na de celstraf nog vijf jaar ter beschikking houden van de strafuitvoeringsrechtbank.

De moeder van de drie meisjes van nog geen 10 jaar oud had op 22 januari klacht neergelegd. Haar dochters waren in de eerste week van de kerstvakantie bij hun vader gaan logeren en waren daar seksueel misbruikt door hun oom, die daar ook woont. De man, die volgens onderzoek van de gerechtspsychiater een laag IQ heeft en met een psychotische aandoening kampt, had bekend dat er met twee van de drie meisjes iets gebeurd was.

De rechtbank spreekt hem vrij voor de verkrachting van het derde nichtje, maar vervolgt hem wel voor de andere beschuldigingen. De beklaagde krijgt een celstraf van 40 maanden. Hij moet ook schadevergoedingen betalen van 5.000 euro voor de twee nichtjes die hij misbruikte, 2.500 euro voor het derde nichtje en 1.500 euro voor de moeder van de meisjes. Na het uitzitten van zijn straf moet hij ook nog vijf jaar ter beschikking staan van de strafuitvoeringsrechtbank, die extra maatregelen kan opleggen.