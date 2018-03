40 maanden cel voor verkrachter

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Imad E. uit Wilrijk veroordeeld tot veertig maanden cel. Hij had een 21-jarige vrouw verkracht op de parking van een ziekenhuis.

Het slachtoffer had op 11 augustus 2017 een lift van de beklaagde gekregen, nadat ze in de Antwerpse discotheek Red & Blue was geweest. De vrouw wilde naar Deurne gebracht worden, maar Imad E. reed richting Hoboken. Hij betastte haar onderweg en probeerde haar te kussen, maar ze duwde hem weg. Toen ze dringend moest plassen, stopte hij op de parking van ziekenhuis Hoge Beuken in Hoboken. Terug in de auto werd de beklaagde opnieuw handtastelijk en ditmaal wilde hij van geen wijken weten. Het slachtoffer werd brutaal verkracht. Ze kon halfnaakt uit zijn wagen ontsnappen en zocht hulp in de buurt.

De politie bekeek de camerabeelden aan de Red & Blue en kon zo Imad E. identificeren. Hij beweerde dat de seksuele betrekkingen met haar toestemming gebeurden. Ze begon volgens hem ineens hysterisch te doen en had halfnaakt de benen genomen. Toen ze niet terugkwam, was hij weggereden. De rechtbank zag geen reden om aan de verklaring van het slachtoffer te twijfelen. Uit haar verwondingen bleek duidelijk dat ze zich tegen hem verzet had. Hij kon ook geen geloofwaardige uitleg geven waarom hij naar Hoboken in plaats van Deurne was gereden. Imad E. moet het slachtoffer een provisionele schadevergoeding van 1.000 euro betalen. De rechtbank stelde ook een deskundige aan om de definitieve schade te kunnen begroten.