40 maanden celstraf voor steen door ruit van politiecombi

De jongen die vorige zomer op de Luchtbal een steen door de ruit van een politiecombi gooide, is veroordeeld tot 40 maanden cel.

Een 19-jarige jongeman uit Willebroek vliegt voor veertig maanden achter de tralies, omdat hij vorig jaar twee politievoertuigen bekogeld had met stenen tijdens de rellen in de Antwerpse wijk Luchtbal. Hij was zeventien jaar op het moment van de feiten en werd door de jeugdrechter uit handen gegeven.

Aanleiding voor de baldadigheden op de Luchtbal was de hardhandige arrestatie van een jongeman uit de wijk op 10 juni 2016, die daarbij een oogkasbreuk opliep. Een dag later riepen de beklaagde en de broers Wildi (20) en Eldi E. (23) via Facebook op om deel te nemen aan een manifestatie tegen politiegeweld, maar die mondde uit in rellen. De beklaagde gooide een steen door de achterruit van een anoniem politievoertuig. Even later hielden de jongeren een combi tegen, waarna de tiener opnieuw een steen door het raam wierp, die rakelings langs het hoofd van een inspecteur scheerde.

Eldi E. stond intussen klaar met een molotovcocktail, maar kreeg hem niet aangestoken. Uit het onderzoek bleek dat de rellen voorbereid werden via een Whatsapp-groep, die Wildi E. beheerde. Er werd daarin opgeroepen om de boel te laten "ontploffen", met een duidelijke verwijzing naar molotovcocktails. Er werden ook stenen klaargelegd en valse oproepen gedaan om de politie ter plaatse te lokken.

De andere (meerderjarige) amokmakers werden in juni al veroordeeld. Wildi en Eldi E. kregen toen respectievelijk 37 maanden en 30 maanden cel. Een uitspraak in beroep is nog hangende. De beklaagde werd uit handen gegeven door de jeugdrechter en als volwassene berecht. Hij kreeg veertig maanden cel. Zijn ouders werden burgerrechtelijk aansprakelijk gesteld. Ze moeten de politieman die bijna een steen tegen het hoofd kreeg, 1.250 euro schadevergoeding betalen. De stad Antwerpen kreeg één euro provisioneel toegekend.