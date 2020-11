40 procent van de automobilisten rijdt te snel op de Posthofbrug

Ook in het weekend van Allerheiligen trok de verkeerspolitie weer op pad. Op heel wat plaatsen werd gecontroleerd op snelheid.

Negatieve uitschieter was de Posthofbrug, daar reed bijna de helft van de passanten (80/204) te snel. Beter nieuws was er op de Bredabaan, van de bijna 1 800 bestuurders werden er slechts 4 geflitst. Op de Jachtlaan in Wilrijk was het minder druk, maar reden ook een kwart van de bestuurders te snel (17/79).

Verder kregen in de loop van het weekend 52 bestuurders een boete voor gsm-gebruik achter het stuur. 3 fietsers die door het rood reden werden beboet, samen met 9 automobilisten. 2 voertuigen bleken niet correct ingeschreven.

(foto : Google Street View)