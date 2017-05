400 kandidaten voor polio-onderzoek Universiteit Antwerpen

Vandaag is het Wereld Malariadag. Malaria is een tropische ziekte die men treft in het zuidelijke halfrond van de aarde. De ziekte is een van de dodelijkste parasieten in de wereld. Via een muggenbeet worden de parasieten overgedragen op de mens. Het Instituut voor Tropische Geneeskunde hier in Antwerpen vertelt dat de ziekte teruggedrongen wordt in het zuiden maar dat steeds meer Bélgische reizigers besmet geraken.