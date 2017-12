400 medewerkers De Lijn zorgen voor verkeersveilig oudejaar

400 medewerkers van De Lijn zorgen tijdens oudejaarsnacht voor een verkeersveilig alternatief.

Het speciale aanbod op 150 lijnen is mogelijk dankzij de financiële steun van heel wat overheden. Inwoners van deze gemeenten kunnen nog tot en met zaterdag een gratis of goedkoper sms-ticket voor oudejaarsnacht en de eerste januari aanvragen. Het is de dertigste keer dat De Lijn tijdens oudejaarsnacht extra bussen en trams inzet.

(bericht en foto : De Lijn)