41-jarige man komt om bij arbeidsongeval

Bij een ongeval in een basisschool aan de Koninginnestraat in Antwerpen, vlakbij het Mechelseplein, is een man van 41 om het leven gekomen.



Hij was aan het werk in de school Via Louiza. Eandis laat er door een onderaannemer nieuwe ramen plaatsen. Maar daarbij liep het dus mis. De man is gevallen van de tweede verdieping en overleefde de klap niet. Mogelijk zijn er getuigen van het ongeval. De collega's van de man krijgen slachtofferhulp aangeboden. Het labo komt ter plaatse om de exacte omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.