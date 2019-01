41 meldingen van UFO's in Antwerpen

We zien ze letterlijk vliegen in Antwerpen. In onze provincie zijn vorig jaar 41 meldingen gemaakt van UFO's. In Oost-Vlaanderen zagen ze er nog net iets meer vliegen. Antwerpen strandt dus op plaats 2. Dat blijkt uit het jaarverslag van het Belgische UFO-meldpunt.





Op 28 juli kreeg het meldpunt bijvoorbeeld beelden te zien van een zogenaamde UFO boven Antwerpen. Het filmpje werd onderzocht en het bleek om het internationaal ruimtestation ISS te gaan. Een maand later werd in Hemiksem een lichtpunt gesignaleerd. Volgens het meldpunt gaat het om een drone. En zo krijgen de meeste UFO-waarnemingen een verklaring. Meestal gaat het om sterren of planeten, vliegtuigen of ballonnen. Slechts één melding van de 180 in ons land kon het meldpunt niet verklaren.