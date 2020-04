Er zijn opnieuw 417 mensen gestorven ten gevolge van het coronavirus : 127 in ziekenhuizen en 289 in woonzorgcentra. Van die 289 waren er 31 bevestigd dat het wel degelijk om een covid19 ging.

In totaal zijn er nu in ons land 4857 mensen gestorven door het coronavirus. De helft ongeveer in een hospitaal, de andere helft in woonzorgcentra.

Er waren 310 nieuwe opnames en 455 patiënten mochten het ziekenhuis verlaten. 5309 coronapatiënten liggen in ziekenhuizen, 1182 op intensieve zorgen en daarvan woren 868 mensen beademd.

in totaal zijn er nu officieel 34809 besmet met het coronavirus,.