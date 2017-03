43 politiemedewerkers leggen eed af op stadhuis

Het is de tweede keer dit jaar dat operationele politiemedewerkers dit plechtig moment meemaken. De groep bestond deze keer uit één agent en een verscheidenheid aan inspecteurs, hoofdinspecteurs en commissarissen van verschillende afdelingen en diensten.

Zo was er een vertegenwoordiging van de mobiele eenheid, de verkeerspolitie, noodhulp, gerechtelijke afhandeling, openbare orde, het fietsteam, het drugsondersteuningsteam en de arrestatie-eenheden. Ook burgerpersoneelsleden bij de politie leggen de eed af. Voor deze groepen worden er in de loop van het jaar ook enkele plechtige momenten georganiseerd.

Verbondenheid met Antwerpen

Door de eed af te leggen, maken de politiemedewerkers hun verbondenheid met het Antwerpse politiekorps concreet. Sommigen werken al enige tijd voor Politie Antwerpen, anderen zijn nieuw in het korps. Korpschef Serge Muyters: "We zijn een interessante werkgever en we zetten vandaag extra in de verf dat veel enthousiaste medewerkers zich dagelijks inzetten voor een veilige stad." De Antwerpse politie blijft via haar rekruteringscampagne actief op zoek naar getalenteerde inspecteurs met een hart voor Antwerpen.