43 (!) sluikstorten op één dag opgeruimd in omgeving Bredabaan

Het wijkteam van Merksen van de Antwerpse politie heeft samen met de stadsdiensten op woensdag 43 sluikstorten opgeruimd in de brede omgeving van de Bredabaan. Het ging onder meer over winkeltassen die gevuld waren met allerlei afval, huisvuilzakken die niet reglementair aangeboden werden, zakken met bouwpuin ... Drie sluikstorters konden geïdentificeerd worden en krijgen een GAS-pv. Een dag later is op de Bredabaan in een winkel een hoeveelheid producten in beslag genomen waarvan gedacht wordt dat het om namaak gaat. Verder onderzoek zal duidelijkheid scheppen.