44 dosissen cocaïne op zak

In de wijk Zurenborg liep vrijdag een wachtende man in de kijker van het wijkondersteuningsteam (WOT). Hij stond in de Magdalenastraat in Antwerpen en keek ongedurig op zijn gsm. Na een tijdje kwam iemand te voet naar hem toe. Ze stapten naast mekaar, wisselden wat uit en splitsten weer op in de Raafstraat. Beiden zijn door de politie gecontroleerd.

De wachtende man bleek net een gebruikershoeveelheid cocaïne gekocht te hebben van de andere man. Die had nog 44 dosissen op zak. Bij hem werden ook een som geld en vijf mobiele telefoons gevonden. Er volgde bij hem thuis een huiszoeking. De man (23) zelf zal bij de onderzoeksrechter voorgeleid worden.