Het is 1 februari vandaag en dan start intussen al een beetje traditiegetrouw Tournée Minérale. Een maand waarin mensen beslissen om geen alcohol te drinken. Dit jaar leggen de initiatiefnemers de focus op thuisdrinken. Want in deze tijden blijken veel mensen thuis toch sneller naar de fles te grijpen. Om wat te bekomen van de stress en de emoties. Of gewoon een verzetje bij alle coronamiserie. Tournée Minérale wil er echter voor zorgen dat dit geen gewoonte wordt.