47 Antwerpse scholen krijgen extra geld voor cultuur

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts geeft 47 scholen in de provincie Antwerpen financiële steun voor meer cultuur in de klas. Zo kunnen leerkrachten samen met kunstenaars creatieve projecten organiseren. Een muurschildering maken met een graffitikunstenaar, leren improviseren of werken rond de erfenis van de Barok in Antwerpen: dankzij dit dynamoPROJECT kunnen vele Antwerpse leerlingen proeven van een beetje meer cultuur. “Niet elke leerling gaat met de ouders naar de bib of het theater, dus halen we cultuur naar de klas”, zegt Weyts.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts geeft via het dynamoPROJECT financiële steun aan leerkrachten die samen met bijvoorbeeld een schrijver of een kunstenaar een creatief klasproject op poten zetten. Alle scholen – van de kleuterschool tot de hogeschool – komen in aanmerking voor een steunbedrag tot € 2.000. Een professionele jury beoordeelt alle aanvragen die binnenkomen via Cultuurkuur.be, het online platform voor cultuureducatie. De Vlaamse CANON Cultuurcel werkt hiervoor samen met de ervaren partner Publiq.

Weyts investeert nu in cultuurprojecten op 185 scholen, waaronder 47 scholen in de provincie Antwerpen. Het gaat om meerdaagse, creatieve klasprojecten waarbij leerkrachten samenwerken met één of meerdere culturele partners. De meeste van de door Weyts gesubsidieerde projecten worden georganiseerd in het basisonderwijs, maar ook in het secundair, in het volwassenenonderwijs en in het deeltijds kunstonderwijs worden er culturele klasprojecten opgezet. Zo gaan twee klassen van het GO! Koninklijk Atheneum MXM in Merksem bijvoorbeeld een muurschildering maken met graffitikunstenaar Steven De Cock.

“De creativiteit van de Vlaamse leerkrachten verdient een duw in de rug”, zegt Weyts. “Via deze weg kunnen we het cultureel bewustzijn van in totaal meer dan 12.000 leerlingen stimuleren, zonder dat de ouders er extra geld voor moeten betalen”.