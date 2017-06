470 000 liter diesel weggelopen door lek bij Vopak

Bij het bedrijf Vopak in de Antwerpse haven, is gisteravond een lek ontstaan in een opslagtank voor diesel. Dat lek is intussen onder controle, maar er is wel 470.000 liter diesel weggelopen en op het bedrijfsterrein terechtgekomen.

Om te vermijden dat het goedje zou ontvlammen, werd een schuimlaag aangebracht. Het bedrijf pompt de diesel over naar een ander tank-park. De brandweer blijft wel ter plaatse om de situatie op te volgen. Er zou niet meteen schade zijn aan de rest van het bedrijf. Het lek ontstond welllicht door een defecte pomp. Er raakte niemand gewond.