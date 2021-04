48-jarige duiker sterft in Ekerse Putten

In de Ekerse Putten in Antwerpen is donderdagavond een duiker om het leven gekomen. Dat zegt de Antwerpse lokale politie. De 48-jarige man raakte door een nog onbekende oorzaak in moeilijkheden en reanimatiepogingen mochten niet meer baten. Een vriend die mee aan het duiken was, merkte donderdagavond op dat zijn gezel in de problemen was gekomen. Met de hulp van enkele duikers van de brandweer van Sint-Niklaas die toevallig ook aanwezig waren, werd het slachtoffer naar de kant gehaald en werd de eerste hulp toegediend. De duiker overleefde het echter niet.

Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of een medische oorzaak aan de basis van het overlijden lag, dan wel of er mogelijk iets mis was met het duikmateriaal.