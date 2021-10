49-jarige motorrijder in levensgevaar na aanrijding door wagen

Vias Institute schaart zich achter het wetsvoorstel van Vooruit-Kamerlid Joris Vandenbroucke om elektrische steps te verbieden voor kinderen jonger dan 16 jaar. Het verkeersinstituut pleit daarnaast nog voor bijkomende aanpassingen aan de wegcode, zoals een verplichting om 's nachts met een fluovest te steppen of een verbod op meer dan één volwassene per step. Regeringspartij Vooruit wil 'gemotoriseerde voortbewegingstoestellen' met een vermogen van meer dan 250W verbieden voor kinderen onder de 16 jaar, met uitzondering van elektrische rolstoellen. In die categorie vallen alle elektrische steps die momenteel op de markt zijn. Kamerlid Joris Vandenbroucke, die het wetsvoorstel indient, wil daarmee verhelpen aan het toenemend aantal letselongevallen met de snelle steps: in 2019 waren dat er nog 50, vorig jaar al meer dan 400. In 2020 waren daarbij 40 kinderen jonger dan 16 jaar betrokken als bestuurder van de step. Verkeersinstituut Vias ondersteunt dat voorstel. 'Het is niet logisch dat een kind van 12 jaar met een gemotoriseerd toestel mag rijden dat een snelheid tot 25 km/u kan halen terwijl je voor een bromfiets klassa A die dezelfde maximumsnelheid kan bereiken een helm, verzekering - en inschrijvingsbewijs nodig hebt. De wielen van een elektrische step zijn bovendien een pak kleiner dan die van een bromfiets, wat ervoor zorgt dat je makkelijker je evenwicht kan verliezen', klinkt het. Ook het pleidooi van Vandenbroucke om de e-steps te verbieden om nog op het voetpad te rijden, krijgt de steun van Vias. In principe kan dat nu wel, zij het stapvoets. Maar die snelheid is voor elektrisch aangedreven steps praktisch onmogelijk om aan te houden. Vias wil daarnaast nog een aantal andere aanpassingen aan de huidige wegcode zien. Zo pleit het verkeersinstituut ervoor om expliciet te verbieden om met meer dan één volwassene op een e-step te rijden en om fluovesten 's nachts te verplichten. Meer dan een op de vier ongevallen met een elektrische step gebeurt immers 's nachts of op momenten van beperkte zichtbaarheid. Tot slot vindt Vias dat er aparte parkeerzones moeten komen waar gebruikers de step kunnen achterlaten na de rit, zoals dat in Parijs het geval is. Nu worden veel deelsteps achtergelaten op het voetpad of andere minder geschikte plaatsen. Foto Belga