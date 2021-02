5 006 baby’s geboren in GZA Ziekenhuizen in 2020

In 2020 zagen 5 006 baby’s het levenslicht in GZA Ziekenhuizen. Hoofdvroedvrouwen Annick, Grit en Sarah blikken terug op het bijzondere 2020.

“5 006 lichtpuntjes fleurden binnen GZA Ziekenhuizen het donkere 2020 op”, zo verwoordt Sarah het. “Dat is eigenlijk een nieuwe kleine gemeente die binnen GZA Ziekenhuizen op de wereld werd gezet”, beseft ze. “Onze vang-skills zijn goed getraind. En dat deden we telkens met heel veel liefde en enthousiasme.”

Bevallen in coronatijden

Ondanks de coronacrisis draaiden de 2 materniteiten van GZA Ziekenhuizen dus op volle toeren. “De vroedvrouwen lieten zich niet uit het lood slaan door de coronamaatregelen”, vertelt Annick. “We pasten ons op alle vlakken aan. Zo werden infosessies online georganiseerd zodat ouders zich maximaal en op een veilige manier konden voorbereiden op de bevalling.” “Ook in de verloskamer en op de materniteit zorgde COVID voor heel wat aanpassingen en moesten vroedvrouwen zich helemaal inpakken om arbeid en bevalling op te volgen”, gaat Sarah verder. “Ook moesten de mama’s en papa’s zich presenteren met mondmasker, wat absoluut niet evident is.”

Meer qualitytime

Maar er waren ook voordelen aan een kind krijgen in coronatijden. “Door het bezoek te beperken tot enkel echtgenoot en eigen kinderen, hebben onze ouders in eerste instantie hun vrienden en familie moeten missen, maar we merkten snel een onverwacht positief effect, zowel voor de ouders als de vroedvrouwen. Het creëren van een hechte, liefdevolle ouder-kind-binding verliep veel rustiger, gemakkelijker en natuurlijker dan voordien”, verduidelijkt Grit. “Daarnaast konden onze vroedvrouwen op een aangepast tempo de ouders en hun pasgeboren baby op een empathische manier de nodige warme zorgen en ondersteuning geven.”

Babyboom of niet?

De laatste weken wordt er heel wat gespeculeerd over de mogelijke invloed van de coronacrisis op het geboortecijfer. Krijgen we in 2021 een babyboom of niet? Bij GZA Ziekenhuizen zijn ze alvast klaar voor een vruchtbaar jaar. “We zijn klaar om met veel warmte en toewijding de nieuwe wondertjes te verwelkomen in 2021”, besluiten Annick, Grit en Sarah. Toekomstige ouders hoeven zich dus geen zorgen te maken, het bevalt nog steeds heel goed in GZA Ziekenhuizen.

