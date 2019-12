5 aanhoudingen in onderzoek naar heling gestolen werkmateriaal

De Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen voert onder leiding van de onderzoeksrechter een onderzoek naar een aantal Bulgaren die samen werkgereedschap verhandelden vermoedelijk afkomstig van diefstallen op werven en uit lichte vrachtauto’s in het hele land. Gisterochtend werd verschillende huiszoekingen uitgevoerd. Vijf personen zijn aangehouden.

Het onderzoek startte eind juli 2019. De verdachten opereerden vanuit Merksem en hadden in het bijzonder oog voor het duurdere materiaal van de merken Hilti, Bosch, Festool en Makita. Een Bulgaars koppel uit Merksem stond in voor de heling van de toestellen.

Uit het verder onderzoek bleek dat PZ Antwerpen begin juni al een huiszoeking had uitgevoerd bij het koppel in Merksem. Op dat moment werden 550 stuks aan werkmateriaal in beslag genomen. FGP Antwerpen nam het dossier over.

Het onderzoek bracht uiteindelijk ernstige aanwijzingen aan het licht dat een bende van een achttal Bulgaren zich bezig hield met werfdiefstallen en diefstallen uit werfvoertuigen, maar vooral ook met de heling van de gestolen toestellen. Na een aantal maanden intensief speurwerk werden de verblijfplaatsen, de vervoermiddelen en de stockageplaatsen van de bende achterhaald. Het gestolen goed werd verkocht op tweedehandssites en nog nader te bepalen locaties. Ondertussen zouden ongeveer 20 diefstallen, verspreid over het land, aan deze vereniging gelinkt kunnen worden. In Duitsland is op dit ogenblik een 40-tal benadeelden geïdentificeerd.

In de vroege ochtend van 16 december werden 10 huiszoekingen uitgevoerd op verschillende locaties in Antwerpen en werden verschillende garages, stockageruimtes en woningen leeggehaald. Meer dan 2000 stuks gestolen werktuigen van onder andere Hilti, Bosch, Dewalt,…. werden in beslag genomen, maar ook voertuigen en cash geld.

Acht mensen werden gisteren gearresteerd, zes van hen zijn voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Antwerpen. Het gaat om één vrouw en vijf mannen tussen 22 en 49 jaar. Vijf mensen zijn gistermiddag onder aanhoudingsmandaat geplaatst en een iemand is vrijgelaten onder voorwaarden. Het gerechtelijk onderzoek wordt verdergezet.

(foto Pixabay)