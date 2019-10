5 huiszoekingen in onderzoek naar drugsbende

Nadat in mei een straatdealer werd gevat, voerde het wijkondersteuningsteam van de regio West een onderzoek naar een mogelijke drugsbende. Dat resulteerde deze week in 5 huiszoekingen in Wilrijk, Hoboken en op het Kiel.

Op één locatie werd cocaïne en verpakkingsmateriaal aangetroffen, op de andere locaties werden gsm-toestellen in beslag genomen. 3 verdachten, waarvan 1 minderjarige, worden voorgeleid, twee anderen werden verhoord. 2 verdachten werden door de onderzoeksrechter aangehouden. Tijdens de huiszoekingen kreeg het WOT West bijstand van hun collega's van de andere regio's en van 3 drugshonden.