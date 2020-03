Volgens de liberale overheidsvakbond VSOA heeft een derde van de cipiers zich ziek gemeld naar aanleiding van het coronavirus. De situatie verschilt erg van instelling tot instelling, zegt vakbondssecretaris Eddy De Smedt. De cipiers vrezen een tekort aan beschermend materiaal. Een groot deel van die mensen heeft zelf al een medisch probleem en zit volgens de vakbondsman in de risicogroep. Cipiers hebben angst omdat ze niet voldoende beschermd zijn. VSOA drukt zijn respect uit voor de cipiers, omdat ze in moeilijke omstandigheden moeten werken om de veiligheid te garanderen. "Het is een groep die nu tussen de verplegers en andere zorgverleners niet echt de media haalt", zegt De Smedt. Hij wijst erop dat dit een ander beeld geeft dan dat van de stakende cipier. Foto Belga