5 jaar geen onroerende voorheffing betalen

Wie een winkel wil ombouwen tot een woning zou vijf jaar lang geen roerende voorheffing moeten betalen. Dat wil Vlaams financiënminister Bart Tommelein.



In Antwerpen loopt het aantal leegstaande winkelpanden op tot 1.400 en dat is drie keer meer dan in steden als Oostende en Gent. Wie nu zo'n winkelpand ombouwt, betaalt drie jaar geen belasting, maar jaarlijks komen er slechts 40 aanvragen binnen. En dat is veel te weinig, zegt Tommelein. Hij wil dus de strenge voorwaarden aanpassen of simpelweg afschaffen.