5 leden drugsbende 'Dallas' veroordeeld

Vijf leden van de Antwerpse drugsorganisatie ‘Dallas’ hebben celstraffen tot twee jaar of een werkstraf gekregen voor het verhandelen van cocaïne en marihuana.De rechtbank verklaarde ook de opbrengst van de drugshandel verbeurd, die op 23.415 euro berekend werd.

De beklaagden kwamen eind vorig jaar in het vizier van de politie door de roekeloze rijstijl van Moncef H. Een patrouille begon zijn gehuurde BMW op 16 december te volgen en was zo getuige van een drugsdeal in de Nationalestraat in Antwerpen. De politie ging over tot controle. De klant verklaarde dat hij op een promobericht van de organisatie ‘Dallas’ gereageerd had om cocaïne te bestellen.

De politie trof in de onderbroek van Moncef H. elf verpakkingen met in totaal 7,3 gram cocaïne aan. Hij zei dat hij nog maar één dag aan het dealen was. De BMW was door zijn neef Mohamed C. gehuurd. Bij hem thuis trof de politie 964 gripzakjes aan, alsook een halve gram cocaïne. Op zijn gsm vond de politie twee verstuurde promoberichten en een klantenlijst terug. Mohamed C. ontkende dat hij betrokken was bij drugshandel, maar de politie betrapte hem opnieuw op 29 april. Hij probeerde nog snel een enveloppe met twee gsm’s en 1,9 gram marihuana te doen verdwijnen door ze in een glascontainer te smijten. Hij bleek ook 620 euro op zak te hebben.

Verder onderzoek bracht Mounir T. in beeld, die marihuana in de gevangenis van Beveren had binnengesmokkeld, en Issam H. die eveneens drugsleveringen deed. Ibrahim B. stuurde de koeriers aan. Hij beheerde ook de bestelnummers en verstuurde de promoberichten naar potentiële klanten. Ibrahim B. kreeg voor zijn aansturende rol twee jaar cel, waarvan een jaar effectief. Mohamed C. vliegt achttien maanden achter de tralies en Mounir T. twintig maanden, waarvan de helft effectief. Issam H. en Moncef H. kregen werkstraffen van 150 en 100 uur.