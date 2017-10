5 leden 'Way of Life' morgen voor Hof van Beroep

Het Antwerpse hof van beroep behandelt morgen de zaak tegen vijf leden van de salafistische beweging ‘Way of Life’ die vervolgd worden voor hun (poging tot) deelname aan de activiteiten van de terroristische groepering Islamitische Staat (IS).

Anouar C. en Abdellah E.B. vormden mee de kern van Way of Life, een salafistische beweging die de mosterd ging halen bij Sharia4Belgium. Ze organiseerden ook streetdawa’s en probeerden jongeren te rekruteren, maar waren daar minder succesvol in als Sharia4Belgium. Toen Hicham C., de oudere broer van Anouar en een vroegere leider van Sharia4Belgium, naar Syrië trok, ondernam Anouar C. twee pogingen om hem daar te vervoegen. Hij werd telkens onderweg tegen gehouden en terug gestuurd.

Ook de pogingen van Ahmad C. en Jawad O. draaiden op een sisser uit. Ze beweerden dat ze op weg waren voor een vakantie in Turkije of Bulgarije en ontkenden dat ze zich bij IS hadden willen aansluiten. Khalid E.A. was wel tot in Syrië geraakt, samen met zijn vrouw en hun kinderen van 2 en 4 jaar. In het najaar van 2015 waren ze terug naar België gekeerd. Hij beweerde dat hij zijn schoonzus wilde weghalen bij IS en ontkende dat hij aan de activiteiten van de terreurgroep had deelgenomen. Anouar C. en Khalid E.A. werden in eerste aanleg tot vijf jaar cel veroordeeld. Ahmad C. kreeg vier jaar en Jawad O. 54 maanden cel. Zij tekenden beroep aan tegen hun veroordeling. Abdellah E.B. werd vrijgesproken, maar het openbaar ministerie ging daartegen in beroep.

