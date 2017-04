5 miljoen euro extra voor nieuwe fietsinfrastructuur in Kontich

Kontich krijgt 5,05 miljoen euro Vlaams geld om de fietsinfrastructuur te verbeteren.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts wil meer Vlamingen verleiden om de auto te ruilen voor de fiets. Weyts trekt het investeringsbudget voor de fiets daarom op naar een historisch hoog niveau. In 2017, 2018 en 2019 wordt de magische kaap van 100 miljoen euro per jaar telkens gerond. Nu is er ook een uitgebreid Fietsinvesteringsplan klaar met alle concrete projecten – en dat plan bevat ook goed nieuws voor Kontich.

Uit het Fietsinvesteringsplan van minister Weyts blijkt dat er nog deze bestuursperiode (tot 2019) 5,05 miljoen euro Vlaams geld is vastgelegd voor gloednieuwe fietsinfrastructuur, voorbereidende studies of onteigeningen voor toekomstige fietsprojecten in Kontich. Het gaat puur om Vlaams geld voor de fietspaden langs de gewestwegen op het grondgebied van Kontich, dus bovenop de middelen die het lokale bestuur vrijmaakt voor de fietspaden langs de lokale wegen.

Concreet gaat het om de aanleg van fietspaden bij het structureel onderhoud en heraanleg van de N1 en om de bouw van een fietstunnel naar Sint-Rita onder de N171 in 2018. In 2019 wordt het fietspad tussen de A12 en E19 doorgetrokken tot aan de N171.