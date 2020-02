50 dosissen cocaïne verstopt in auto

Het was vandaag Dikke Truiendag. In heel wat scholen en bedrijven gaat de verwarming dan wat lager. Dit jaar draait het niet alleen om het verminderen van de CO2-uitstoot. Het centrale thema is bio-diversiteit. Op het Sint-Jozefsinstituut in Borsbeek ging een erg gemotiveerde groep leerlingen aan de slag om dat ook op de speelplaats in de praktijk te brengen...