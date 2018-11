50 jaar Evonik in Antwerpen "vertrouwen voor de komende 50 jaar"

Dit jaar viert Evonik haar 50ste verjaardag van haar vestiging in de Antwerpse haven.

Evonik startte in 1968 op de haventerreinen langs het net gegraven Kanaaldok als productiefabriek van het Duitse Degussa met de productie van o.a. Aerosil®, waterstofperoxide, cyanuurchloride en verschillende cyaniden, goed voor ca. 500 banen. Vijftig jaar later is Evonik Antwerpen met haar bijna 1.100 medewerkers een onmisbare schakel in de chemiecluster van de Antwerpse haven en worden er in meer dan 10 productieeenheden gespecialiseerde chemieproducten gemaakt.

Om deze 50ste verjaardag luister bij te zetten, ontvingen Thomas Wessel, lid van de raad van bestuur van Evonik Industries, en Ivan Pelgrims, afgevaardigd bestuurder van Evonik Antwerpen, de Vlaamse ministerpresident, Geert Bourgeois. Samen keken ze terug op de ontwikkeling van een klein Duits filiaal dat uitgroeide tot een belangrijke sterkhouder in de Antwerpse haven, zowel op het vlak van tewerkstelling, als op het vlak van samenwerking met de andere fabrieken uit de chemische cluster.

Ivan Pelgrims: “Innovatie en investeringen zijn steeds een rode draad geweest doorheen de groei van 50 jaar Antwerpse aanwezigheid. Dankzij de competentie, de inzet en de flexibiliteit van onze mensen hebben wij van innovatieve processen voor o.a. methionine en Oxeno op korte termijn een bijzonder succesverhaal kunnen maken. Maar ook andere investeringen, zoals bv. voor coatingmaterialen en additieven voor de

auto-industrie, werpen hun vruchten af.” Thomas Wessel: “Door de gunstige ligging in de Antwerpse haven, door de goed opgeleide medewerkers en de hoogtechnologische installaties

heeft de Antwerpse vestiging zich in de voorbije decennia uitstekend ontwikkeld. Ook in de toekomst zal de site in Antwerpen een belangrijke strategische rol blijven spelen bij de uitbouw van de speciaalchemie in Europa.”

Geert Bourgeois: “Dank aan Evonik voor 50 jaar ondernemingszin en het scheppen van werkgelegenheid en welvaart in Vlaanderen. Evonik is het bewijs dat Vlaanderen, en in het bijzonder de chemische nijverheid, hier

nog steeds sterke troeven kan voorleggen en een toplocatie blijft voor een kennisgedreven economie. We zijn de thuishaven van de grootste chemische cluster in Europa en van de tweede grootste ter wereld na

Houston. Ik kan het belang van de chemische sector voor Vlaanderen niet genoeg benadrukken, zowel voor de werkgelegenheid, de investeringen, de export en de welvaart die daarmee gepaard gaat.“

De Antwerpse fabriek kijkt met vertrouwen de komende 50 jaar tegemoet en is gemotiveerd om haar plaats in de haven en in de Belgische economie nog verder uit te bouwen. Zo wordt momenteel de productie van nieuwe type isolatieplaten, Calostat®, in de Antwerpse vestiging geëvalueerd.