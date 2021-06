De straal waarin de grond rond de fabriek vervuild zou zijn, is volgens onderzoekers van de Universiteit Antwerpen 15 kilometer. Heel Antwerpen en districten dus, maar ook pakweg Schoten en Niel. In heel wat volkstuintjes was de vervuiling in Zwijndrecht dan ook hét gespreksonderwerp. Al was de teneur in volkstuintjes Drakenhof in Deurne duidelijk: onze groenten zien er voorlopig lekker en gezond uit.