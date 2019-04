Op de Schelde zijn in de vooravond twee speedbootjes op elkaar gebotst met 19 mensen aan boord. Dat gebeurde ter hoogte van het Steen.Heel wat mensen belandden in het water. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse om de slachtoffers te redden. Intussen zijn ze allemaal uit het water en naar linkeroever gebracht voor de eerste zorgen. Het is voorlopig onduidelijk of er gewonden zijn. Het ging om een groep Nederlanders die op teambuilding waren in Antwerpen.