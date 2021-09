51 (!) verdachten naar strafrechter

De raadkamer heeft vandaag 51 leden van een criminele organisatie verwezen naar de correctionele rechtbank.

Het onderzoek startte met een schietincident, waarbij een jonge vrouw zichzelf in de voet had geschoten in een appartement in Zwijndrecht. Bij de huiszoekingen die volgden werden wapens aangetroffen: 8 granaten, 6 vuurwapens en munitie, 1 kilogram semtex, 2 gsm-ontstekingsmechanismen, maar ook bijna 40 kilogram cocaïne en 25.000 euro cash. Uit onderzoek blijkt dat een gevonden ontstekingsmechanisme gelinkt kan worden aan de aanslagen in de Dijlestraat en de De Pretstraat.

Het onderzoek door de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen bracht ook aan het licht hoe leden van een criminele organisatie afspraken in een appartement in de Cadixstraat op het Eilandje. In die flat werden wapens, explosieven, geld en cocaïne opgeslagen.

De organisatie wordt ook in verband gebracht met invoer van verdovende middelen, waarbij containers met partijen cocaïne gestolen werden door pincodefraude. Zo is er de inval in een loods in Bornem op 13 januari 2020 en waarbij 190 kilogram cocaïne werd aangetroffen.

De criminele organisatie heeft vertakkingen in Limburg en Noord-Nederland met betrekking tot de wapenhandel. De speurders troffen bij verschillende tussenkomsten ook cryptofoons aan.