527 verkeersinbreuken op 4 uur tijd

Het wijkteam regio City van de Antwerpse politie hield zaterdag een grootschalige verkeersactie. Aanleiding waren de vele meldingen rond verkeersveiligheid, asociaal rijgedrag, foutparkeren en andere overtredingen in de wijk. De nadruk lag hierbij op de as Turnhoutsebaan/Carnotstraat en omgeving. In totaal werden in 4 uur tijd 527 verkeersinbreuken vastgesteld en via onmiddellijke inning beboet.