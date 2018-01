54 miljoen euro in fonds voor de overkapping van de Ring

Het fonds voor de overkapping van de Antwerpse ring heeft vandaag 54 miljoen euro in kas. Een deel van dat geld is afkomstig van geld dat bedoeld was voor baggerwerken. Maar die zijn niet of voordeliger uitgevoerd.



De Vlaamse regering stopt dat dan in het fonds voor de overkapping en hoopt daarin 1 miljard euro bij elkaar te krijgen. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken, Ben Weyts, is ervan overtuigd dat dat bedrag over de jaren heen ook zal worden gehaald. De totale kostprijs voor de overkapping is geraamd op 9 miljard euro.