De Boechoutse bib is een opmerkelijk kunstwerk rijker. Aan een witte muur boven de balie schittert ‘De Swalamander’, een werk van kunstenaar Francois Blommaerts. Hij maakte het in 2011 en schenkt het nu aan de gemeente. Wie de afgelopen dagen in de Boechoutse bib was, heeft ‘De Swalamander’ wellicht al zien hangen. Het kunstwerk stelt een grote salamander voor en werd in 2011 gemaakt door beeldend kunstenaar Francois Blommaerts. De installatie is 4,70 meter lang en 1 meter breed en werd gemaakt van een echt vel van een tijgerpython. ‘De Swalamander’ hing eerder ook al in het station Antwerpen-centraal, maar nu schenkt Blommaerts het aan de gemeente. “Uiteraard zijn we heel dankbaar voor dit cadeau. Op deze manier brengen we opnieuw kunst in de publieke ruimte”, zegt burgemeester Koen T’Sijen, bevoegd voor cultuur. “Toen we op zoek gingen naar een geschikte plek voor dit prachtige werk, kwamen we uit bij de witte muur boven de balie van de bib. Daar springt de salamander echt in het oog en kunnen zoveel mogelijk Boechoutenaren er mee van genieten”, zegt hij.Francois Blommaerts komt uit Hove, maar had zijn atelier in de Appelkantstraat in Boechout. Gefascineerd door de schoonheid van de natuur, schildert en tekent hij en maakt hij beelden in brons, metaal en hout. “Je vindt trouwens nog heel wat andere werken van hem terug in Boechout”, zegt burgemeester Koen T’Sijen. “Zo heb je onder andere ‘de twee zwerfhonden’ in park Biesenweijke, ‘Bulletje en Bonestaak’ in het George van Raemdonckpark, ‘Gekliefd’ op de kinderbegraafplaats van Boechout of de zitbanken ‘Altamira Family’ op het dorpsplein in Vremde”, legt hij uit.