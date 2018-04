5,5 miljoen ritten met Antwerpse Vélo-deelfietsen

Vorig jaar waren er bijna 5,5 miljoen ritten met de Vélo-fietsen. Dat record is te verklaren door de uitbreiding van de stations buiten de singel.

Topdag vorig jaar was 19 oktober, dan werden bijna 25 000 ritten op een dag genoteerd. Vandaag zal het aantal ritten niet gepiekt hebben, want er was op het middaguur een panne. Er zat een grote vertraging op het systeem, waardoor het erg lang duurde voor gebruikers om een fiets te kunnen meenemen. Maar het probleem was na drie kwartier, zo rond half 2 opgelost.

Goed nieuws voor wie nog een jaarabonnement wenst, er zijn momenteel geen wachttijden.