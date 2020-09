55% van Antwerpse fietspaden is veilig en comfortabel

Amper 55 procent van de fietspaden in de provincie Antwerpen is veilig en comfortabel, dat blijkt uit een fietsrapport van het Agentschap Wegen en Verkeer.

Opmerkelijk is dat Antwerpen desondanks veruit het beste scoort van alle provincies. Want in de rest van Vlaanderen voldoet minder dan de helft van de fietspaden. AWV beaamt dat er nog veel werk aan de winkel is. Maar het geeft aan dat het vaak traag gaat, omdat er procedures gevolgd moeten worden. AWV gaat nu in kaart brengen op welke plekken er een snelle oplossing mogelijk is.

(Themabeeld: © Pixabay)