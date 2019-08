55 vrijwilligers halen 300 kg cacaobonen met de fiets van Amsterdam naar Antwerpen

Dit weekend organiseerde het Antwerpse chocoladebedrijf Coup De Chocolat van Isabelle Quirynen en Tom Geens de ronde van Chocowakije, een CO2-vrij transport van hun cacaobonen. Begin maart deden zij een oproep in de pers: zij zochten vrijwilligers om hen te helpen 300kg cacaobonen van Amsterdam naar Antwerpen te fietsen. De bonen werden begin maart verscheept in Santa Marta, Colombia op de Tres Hombres een zeilschip dat emissievrij transatlantisch vervoer doet van goederen.

De oproep werd met enthousiasme beantwoord: zij kregen meer dan 400 reacties voor hun fietstocht in het eerste weekend van juli. Helaas zat de wind niet helemaal mee en kwam de boot te laat aan, zodat de fietstocht noodgedwongen verplaatst werd.

Dit weekend was het dan wel zover. Enkele moedige fietsers vertrokken al enkele dagen vroeger naar Amsterdam, anderen namen op vrijdagavond de trein. Zelf deden Isabelle Quirynen en Tom Geens de tocht naar Amsterdam in één ruk. Isabelle: “Een 180-tal km, dus best pittig, zeker als je weet dat Tom nog een fietskar achter zich had hangen.”

Op zaterdagochtend verzamelde een bont gezelschap zich aan de NDSM-werf in Amsterdam-noord. Daar konden de deelnemers nog rum en koffie inslaan die ook met de boot vervoerd werden. Tom: “Het was ongelofelijk om te zien: er waren deelnemers van alle leeftijden met alle soorten fietsen. Dat ging van solar bikes over racefietsen tot zelfs gewonen stadsfietsen.”

Vanuit Amsterdam liep de fietstocht langs het Rijnkanaal naar het Biesbosch, waar alle deelnemers getrakteerd werden op een heerlijk maal en kampeerden op natuurcamping de knotwilg.

Op zondag werd in verschillende groepen teruggereden naar Antwerpen, waar de cacao afgeleverd werd op linkeroever en er nog tijd was voor een pintje.

Vorige week nog wonnen de chocolades van Coup De Chocolat verschillende prijzen op zowel de Great Taste Awards als de International Chocolate Awards, twee van de meest prestigieuze voedings- en chocoladewedstrijden.

Het emissievrij transport kadert in de doelstellingen van het chocoladebedrijf, dat onstaan is als ecologisch, kwalitatief en eerlijk alternatief voor mainstream chocolade. Isabelle: “De focus ligt niet alleen op de smaak, wij willen ook weten waar onze cacao vandaan komt en kopen die rechtsstreeks van de boer. We betalen hen daar een veel eerlijkere prijs voor dan ze anders zouden krijgen. Het CO2-vrij transport kadert helemaal in dat verhaal.”

De deelnemers waren alvast heel enthousiast. Verschillende mensen engageerden zich al om ook volgend jaar mee te fietsen.

(bericht Coup De Chocolat - foto's © Wouter Maeckelberghe)