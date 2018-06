De Antwerpse douane heeft opnieuw een grote drugsvangst gedaan.

Dit keer kon ze 56 kilogram cocaïne in beslag nemen. Die zat verborgen in een schip dat een lading namaak- ananassen vanuit Costa Rica vervoerde. Er zaten ook nagemaakte ananassen bij, met dus drugs erin. De vondst dateert al van 22 mei, maar werd nu pas bekendgemaakt. Er is niemand gearresteerd. De federale gerechtelijke politie onderzoekt de zaak verder.